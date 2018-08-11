Yeni transfer Slimani Kadıköy'de! – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Yeni transfer Slimani 'de!

    Yeni transfer Slimani <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a>'de!

    'in ilk haftasında , 'u konuk etti. 'nda saat 21.45'te başlayan maçta Halil Umut Meler düdük çaldı.

    Teknik Direktörü Phillip Cocu, maçında Benfica maçına göre 4 değişikliğe gitti. Sarı lacivertli ekipte , Josef, Soldado ve Ayew mücadeleye ilk 11'de başlarken Dirar, Eljif, Valbuena ve ise yedek soyundu.

    Sarı lacivertli ekipte yeni transferler ve Andre Ayew ilk kez resmi bir müsabakada taraftarların önüne çıkarken Berke Özer yedek kulübesinde yer aldı, Ferdi Kadıoğlu ise kadroda yer almadı. 'de tedavileri devam eden ile Aatif'ın yanı sıra sakatlığı son bulan kadroda kendisine yer bulamadı.

    'FENERBAHÇE BÜYÜKTÜR KÜFÜR ETMEZ' PANKARTI
    Fenerbahçeli futbolcular mücadele öncesinde sahaya ellerinde taşıdıkları ''Fenerbahçe Büyüktür Küfür Etmez'' pankartı ile çıktı. Futbolcuların üzerlerinde bulunan tişörtlerin ön tarafında sarı lacivertli kulübün efsanelerinden 'in fotoğrafı yer alırken, tişörtün arkasında ise 'Saygı' yazılıydı. Sarı lacivertli taraftarlar tribünde "Fenerbahçe Büyüktür Küfür Etmez" yazılı kartonlar açarken, Spor Toto Tribünü'nde Lefter'in resminin yer aldığı "Rahat uyu Lefter şampiyon Fenerbahçe" yazılı koreografi yapıldı.

    SLIMANI STADA GELDİ
    Fenerbahçe'nin bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani, 'e geldi. İngiliz ekibi Leicester City'den takıma dahil edilen Cezayirli futbolcu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti ve sonrasında 'nde teknik heyet ile futbolcularla tanıştı. Slimani daha sonra üzerine giydiği Fenerbahçe forması ile maçını yönetimin locasından takip etti.

    RAMAZAN TAŞDEMİR, KADIKÖY'DE
    'de bir güvercini kurtarmak isterken yüksek gerilim hattına kapılan ve iki kolunu kaybeden çoban Ramazan Taşdemir, 'na geldi. Taşdemir, Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı'nın davetlisi olarak Bursaspor maçını izlemeye gelerek sarı lacivertli takımı destekledi.

    'TAN LEFTER'İN AİLESİNE PLAKET
    'de 2018-19 sezonuna adı verilen Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu 'in ailesine başkan tarafından plaket verildi. Bursaspor maçı öncesi düzenlenen ve (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in de katıldığı törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Lefter'in eşi, kızları ve torunlarına plaket verdi. Başkan Ali Koç, plaket takdimi öncesinde statta bulunan taraftarlara seslenerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başkan Koç, 4'üncü yıldızı takacaklarına inandıkları sezonda taraftarların her maça gelerek takımı yalnız bırakmamalarını istedi.

    1. 11.8.2018 23:13
    2. Güncelleme: 11.8.2018 23:51
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