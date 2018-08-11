Martin Skrtel'den EURO 2024 adaylığına destek
Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına desteğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına destek oldu.
Türkiye'nin birbirinden farklı bölgelerine gittiğini ve her birinin özel olduğunu belirten Slovak yıldız, "İki yıldır Türkiye'deyim. Türkiye'nin birçok noktasına seyahat etme fırsatı buldum. Birbirinden farklı şehirler, stadyumlar ve özel yerler gördüm. Gittiğim her stadyumun çok güzel olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz atmosferler ve harika taraftarlar var" dedi.
"HER FUTBOLCU BU ATMOSFERDE OYNAMAK İSTER"
Türkiye'de oynanan her maçtan keyif alındığına vurgu yapan 33 yaşındaki savunma oyuncusu, "Oynadığınız her maçtan keyif alıyorsunuz. Gerçekten bu atmosferde olmaktan mutluyum. Eğer UEFA EURO 2024 Türkiye'de yapılırsa çok mutlu olurum. Gerek futbolcular gerek taraftarlar için farklı bir tecrübe olacağını düşünüyorum. Burada tutkulu taraftarlarla dolu muhteşem stadyumlar var. Her futbolcu Türkiye'deki gibi atmosferde oynamayı çok ister. Benim desteğim Türkiye'yle. Umarım UEFA EURO 2024 Türkiye'de olur" ifadelerine yer verdi.
- 11.8.2018 13:00
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Özer Hurmacı'dan Trabzonspor açıklaması
Toplam 3
Yorum
tssev hadi ordan be ne yaptın takım lehine de konuşuyosun
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 6
Yorum
Sinan Sonuç olarak Fernandaoyu ucuza satip yerine daha beceriksi'zini hemde daha pahaliya almak tam bir Fiyasko ! Comolli fos cikti beyler.
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 6
Yorum
Sinan Allah askina bu adamin Fernandao'dan ne fazlasi var? Fizik ayni, teknik becerisizlik ayni! üstelik Fernandao ligi taniyan bi futbolcuydu!
Martin Skrtel'den EURO 2024 adaylığına destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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