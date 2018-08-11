Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'nin yeni golcüsü 'a geldi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin yeni golcüsü <a href="/index/islam-slimani?id=1b0d6eb9-db19-4201-b3a0-093f0a12e034" class="" rel="tag">İslam Slimani</a> <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>'a geldi

    Cezayirli golcü Slimani, İngiltere'nin Londra kentinden kalkan tarifeli uçuşla TSİ 00.20'de Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Slimani'yi Kulübü yetkililerinden Baturalp Soydaş ve sportif direktör Damien Comolli'nin yardımcılarından Yakup Elyazar karşıladı. 30 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli kulüp ile sözleşmenin son detaylarını görüşerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    Fenerbahçe yaklaşık 1 aydır kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfettiği Leicester City'nin Cezayirli golcüsü İslam Slimani'yi 1 yıllığına kiralamayı başardı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen İslam Slimani'nin bu geceki Bursaspor maçını tribünden izlemesi bekleniyor.

    Leicester ile ufak tefek pürüzleri de halleden Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama bedeli verecek. İslam Slimani'ye de yıllık 3.5 milyon Euro ödemede bulunulacak.
    SLİMANİ BENFİCA MAÇINDA YOK
    Sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek olan Slimani'ye ise 4 milyon 250 bin euro ücret ödenecek. Slimani'nin bugün 'nin Bursaspor ile oynayacağı lig maçında tribünde olacağı belirtildi. Sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atacak olan Cezayirli yıldız, UEFA'ya listeler daha önce gittiği için Benfica ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.



    EŞİNDEN TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM
    Bu arada Islam Slimani'nin eşi Youssra Slimani, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Eşinin arabaya binerken kısa bir videosunu paylaşan Youssra Slimani, Türk Bayrağı ve uçak emojileri de kullandı.

    FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR...
    30 yaşında ve 1.88 boyunda olan İslam Slimani, 2016 yılında Leicester City tarafından Sporting Lizbon'dan 30 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Slimani, Cezayir Milli Takımı'nda 58 kez forma giydi.

    99 GOL 28 ASİST
    Leicester, 2016 yazında 30.5 milyon euro ödeyerek 'dan transfer ettiği Slimani'den faydalanamadı. 46 karşılaşmada 8'i lig toplam 13 gol atan 1.88 boyundaki oyuncu, 7 de asiste imza attı. Slimani, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık geçirdiği Newcastle'da sadece 4 maça çıktı, sıfır çekti. Milli takımda ise 58 maçta 26 gol atan Slimani'nin kariyer rakamları ise şöyle: 244 maç- 99 gol- 28 asist.

    1. 11.8.2018 00:40
    2. Güncelleme: 11.8.2018 01:57
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