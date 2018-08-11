Fenerbahçe'den genç taraftara jest! – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'den genç taraftara jest!

    Fenerbahçe'den genç taraftara jest!

    Twitter hesabı, maddi durumu yeterli olmadığı için poşetten forma yapan Fenerbahçe taraftarı Bayram'a büyük bir jest yaptı.

    Twitter adresinden ''Poşetten forma olmaz dediler ama ben yaptım. 'ye başarılar'' yazan Bayram'a Twitter üzerinden cevap yazan sarı-lacivlertli kulüp, genç taraftarı 'a davet etti.

    Fenerbahçe, genç taraftara ''1 Eylül'den önce İstanbul'u gezmek, sonra Fenerbahçe - maçını izlemek üzere seni mabede davet ediyoruz. #Yeniden #Biz'' diye yazarak stada davet etti.

    1. 11.8.2018 19:41
    2. Güncelleme: 11.8.2018 20:38
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