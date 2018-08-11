Fenerbahçe'den genç taraftara jest!
Fenerbahçe Twitter hesabı, maddi durumu yeterli olmadığı için poşetten forma yapan Fenerbahçe taraftarı Bayram'a büyük bir jest yaptı.
Twitter adresinden ''Poşetten forma olmaz dediler ama ben yaptım. Fenerbahçe'ye başarılar'' yazan Bayram'a Twitter üzerinden cevap yazan sarı-lacivlertli kulüp, genç taraftarı İstanbul'a davet etti.
Fenerbahçe, genç taraftara ''1 Eylül'den önce İstanbul'u gezmek, sonra Fenerbahçe - Kayserispor maçını izlemek üzere seni mabede davet ediyoruz. #Yeniden #Biz'' diye yazarak stada davet etti.
- 11.8.2018 19:41
- Güncelleme: 11.8.2018 20:38
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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