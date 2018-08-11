Twitter adresinden ''Poşetten forma olmaz dediler ama ben yaptım. Fenerbahçe'ye başarılar'' yazan Bayram'a Twitter üzerinden cevap yazan sarı-lacivlertli kulüp, genç taraftarı İstanbul'a davet etti.



Fenerbahçe, genç taraftara ''1 Eylül'den önce İstanbul'u gezmek, sonra Fenerbahçe - Kayserispor maçını izlemek üzere seni mabede davet ediyoruz. #Yeniden #Biz'' diye yazarak stada davet etti.



