Fenerbahçe 'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Islam Slimani'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı.



Cezayir milli takım futbolcusu Islam Slimani, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.



Slimani'ye Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!"

Fenerbahçe, Islam Slimani'yi bu video ile duyurdu...