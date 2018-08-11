Fenerbahçe yeni transferi Islam Slimani'yi resmen açıkladı – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    yeni transferi Islam Slimani'yi resmen açıkladı

    Fenerbahçe yeni transferi Islam Slimani'yi resmen açıkladı

    , Leicester City forması giyen Islam Slimani'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

    'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüz, Islam Slimani'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı.

    Cezayir milli takım futbolcusu Islam Slimani, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.

    Slimani'ye Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!"

    Fenerbahçe, Islam Slimani'yi bu video ile duyurdu...

    1. 11.8.2018 21:47
    2. Güncelleme: 11.8.2018 23:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe yeni transferi Islam Slimani'yi resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN