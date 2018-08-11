Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ısınmaya pankart ve tişörtüyle çıktı

    Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı

    Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya pankartla çıktı.

    Fenerbahçeli futbolcular, ile oynayacağı maç öncesi ısınmaya pankart ile çıktı. Futbolcuların elinde taşınan pankartta ' Büyüktür, Küfür Etmez' ifadeleri yer aldı. Aynı zamanda futbolcuların üstünde sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu 'in fotoğrafının bulunduğu tişörtle sahaya çıktı.



    1. 11.8.2018 21:30
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