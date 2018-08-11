Fenerbahçe, Süper Lig'in Lefter Küçükandonyadis sezonunda bugün sezonu açıyor. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in ilk haftasında bugün sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Kanarya, böylece taraftarıyla bu sezon ilk kez bir resmi maçta buluşacak. Sezona iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak F.Bahçe, son iki sezondaki kötü başlangıçları taraftara unutturmaya çalışacak.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Barış, Ayew, Giuliano, Soldado.

BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Ertuğrul, Ekong, Barış, Badji, Aytaç, Yusuf, Lima, Furkan, Necid.

TARAFTAR AKIN EDECEK

Son iki sezonun ilk 2 haftalarında galibiyet alamayarak kötü başlangıçlar yapan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonuna zaferle girmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler ile Bursaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Şimdiye kadar 39 binin üzerinde kombine satan Fenerbahçe, bugün maça 45 bine yakın taraftarın gelmesini bekliyor.

FENERBAHÇE-BURSASPOR NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy'de Bursaspor ile karşılaşıyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



Fenerbahçe'de Aper'in bugün de 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Benfica'ya karşı son 15 dakika forma giyen Soldado ise yine kulübede olacak. Ayew'in de iyileşmesine rağmen yedek soyunacağı bildirildi. Kanatlarda Dirar ve Valbuena ikilisinin görev yapacağı sarı-lacivertli takımda cezası nedeniyle Benfica sınavına çıkamayan Josef ise Topal'ın yerine 11'e girecek. Orta üçlünün diğer iki ismi ise yine Eljif ve Giuliano olacak. Kale ve defans hattı ise değişmeyecek.

İSTANBUL'DA AÇIK ARA

Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 47 lig maçında karşılaştı. Sarılacivertliler, galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu. İstanbul'daki maçlarda F.Bahçe 31, Bursa 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı. Sarılacivertliler evinde 91 gol attı, kalesinde 36 gol gördü. Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertlilermaç 1-0 kazanmıştı.

99. RANDEVU

İki takım ligde bugün 99. kez karşı karşıya gelecek. 1967- 1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Rakipler arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi.

EN FARKLISI 7-1

Kanarya, Bursa karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı. Bursa ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-71, 1990-91 ve 2007-08 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.