Büyük buluşma! Fenerbahçe-Bursaspor canlı – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Büyük buluşma! Fenerbahçe-Bursaspor canlı

    Büyük buluşma! Fenerbahçe-Bursaspor canlı

    ’yı ağırlayacak F.Bahçe, bu sezon ilk kez bir resmi maçta taraftarı önüne çıkacak Sarı-lacivertliler 3 puan alıp son 2 sezondaki kötü başlangıçları unutturmak istiyor

    Ve Fenerbahçe, 'in sezonunda bugün sezonu açıyor. Sarı-lacivertli takım, 'in ilk haftasında bugün sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Kanarya, böylece taraftarıyla bu sezon ilk kez bir resmi maçta buluşacak. Sezona iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak F.Bahçe, son iki sezondaki kötü başlangıçları taraftara unutturmaya çalışacak.

    TARAFTAR AKIN EDECEK
    SON iki sezonun ilk 2 haftalarında galibiyet alamayarak kötü başlangıçlar yapan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonuna zaferle girmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler ile Bursaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Şimdiye kadar 39 binin üzerinde kombine satan Fenerbahçe, bugün maça 45 bine yakın taraftarın gelmesini bekliyor.

    7 YIL SONRA ILK PESINDE
    Geçen sezonu üst üste 8 galibiyetle bitiren F.Bahçe, bugün 'yı da yenerse ligde üst üste 9 maçını kazanmış olacak. Böylece 2010-11 ve 2011-12 sezonlarındaki başarısını tekrarlayacak

    Fenerbahçe, bugün Bursaspor'u yenmesi durumunda uzun bir süre sonra ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Ligde son olarak 2010-11 sezonun son 7, 2011-2012'de ise ilk 2 maçı kazanarak 9'da 9 yapan sarı-lacivertli takım, 7 yıl sonra bu galibiyet serisini tekrarlamak için ter dökecek. Geride kalan sezonda teknik direktör 'la ligde son 8 haftayı da galibiyetle bitiren sarı-lacivertliler, Bursaspor'u da mağlup etmesi halinde seriyi 9 maça yükseltecek. Fenerbahçe 'de son 10 maçında yenilgi yüzü görmedi ve bu sürede 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

    99. KARŞILAŞMA
    iki takım ligde bugün 99. kez karşı karşıya gelecek. 1967- 1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Rakipler arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi.

    EN FARKLISI 7-1
    Kanarya, karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle 'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı. ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-71, 1990-91 ve 2007-08 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe-Bursaspor maçının muhtemel 11'leri:

    1. 11.8.2018 01:14
    2. Güncelleme: 11.8.2018 01:45
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