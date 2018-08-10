Yüzde 24 daha fazla savunma

Benfica karşısında oyundan alınan Valbuena, kenara gelirken tepkiliydi. Aykut Kocaman'ın çok top kaptırması ve defansa yardım etmemesi nedeniyle yedeğe çektiği Fransız yıldız, Benfica karşısında belki de hiç olmadığı kadar defansifti. Savunma hamlelerine katılımı geçen sezona oranla yüzde 24 arttı. Ancak bu kez de pas oyununa katılımı azaldı; bu oran yüzde 19 düştü.