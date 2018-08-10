Yüzde 24 daha fazla savunma – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Yüzde 24 daha fazla savunma

    Yüzde 24 daha fazla savunma

    karşısında oyundan alınan Valbuena, kenara gelirken tepkiliydi.

    karşısında oyundan alınan Valbuena, kenara gelirken tepkiliydi. 'ın çok top kaptırması ve defansa yardım etmemesi nedeniyle yedeğe çektiği Fransız yıldız, karşısında belki de hiç olmadığı kadar defansifti. Savunma hamlelerine katılımı geçen sezona oranla yüzde 24 arttı. Ancak bu kez de pas oyununa katılımı azaldı; bu oran yüzde 19 düştü.

    1. 10.8.2018
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