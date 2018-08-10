Kadıköy’den çıkış yok! – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    ’den çıkış yok!

    Kadıköy’den çıkış yok!

    evindeki açılış maçlarında rakiplerine kök söktürüyor. Son 38 açılış maçının 30’unu kazandı

    SPOR 'de başlangıcı, yarın 'de karşısında yapacak olan , açılış maçlarında sahasında rakiplerine ezici bir üstünlük sağladı. Sarılacivertliler, 61. sezonuna girecek lig tarihinde evinde oynadığı 38 açılış maçının 30'unu kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi aldı. Sarı Kanarya son yenilgisini, 2003-04'te 3-0'lık skorla İstanbulspor karşısında alırken, sezonu ise şampiyonlukla tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 60 sezondaki ilk hafta maçlarında 38 galibiyet, 12 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı. İki takım daha önce 1971-72'de ilk hafta Bursa'da karşılaşmış ve Bursaspor 1-0 kazanmıştı.

    Açılışta Hollandalı kabusu!
    FENERBAHÇE'yi çalıştıracak üçüncü Hollandalı teknik adam olacak Phillip Cocu, daha önce sarı-lacivertlilerde görev yapan vatandaşlarının kötü istatistiğini bozmaya çalışacak. Hiddink döneminde sarı-laciverti takım, 1990-1991'de Aydınspor'a 6-1 yenilmişti. Advocaatlı Fenerbahçe ise 2016-2017'de Başakşehir deplasmanından 1-0 yenik ayrılmıştı.

    1. 10.8.2018
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