Kadıköy’den çıkış yok!
Fenerbahçe evindeki açılış maçlarında rakiplerine kök söktürüyor. Son 38 açılış maçının 30’unu kazandı
SPOR Toto Süper Lig'de başlangıcı, yarın Kadıköy'de Bursaspor karşısında yapacak olan Fenerbahçe, açılış maçlarında sahasında rakiplerine ezici bir üstünlük sağladı. Sarılacivertliler, 61. sezonuna girecek lig tarihinde evinde oynadığı 38 açılış maçının 30'unu kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi aldı. Sarı Kanarya son yenilgisini, 2003-04'te 3-0'lık skorla İstanbulspor karşısında alırken, sezonu ise şampiyonlukla tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 60 sezondaki ilk hafta maçlarında 38 galibiyet, 12 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı. İki takım daha önce 1971-72'de ilk hafta Bursa'da karşılaşmış ve Bursaspor 1-0 kazanmıştı.
Açılışta Hollandalı kabusu!
FENERBAHÇE'yi çalıştıracak üçüncü Hollandalı teknik adam olacak Phillip Cocu, daha önce sarı-lacivertlilerde görev yapan vatandaşlarının kötü istatistiğini bozmaya çalışacak. Hiddink döneminde sarı-laciverti takım, 1990-1991'de Aydınspor'a 6-1 yenilmişti. Advocaatlı Fenerbahçe ise 2016-2017'de Başakşehir deplasmanından 1-0 yenik ayrılmıştı.
- 10.8.2018
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keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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