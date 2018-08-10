Hakan Ünsal’dan Cocu ve Comolli'ye ziyaret – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    ’dan Cocu ve Comolli'ye ziyaret

    Hakan Ünsal’dan Cocu ve Comolli'ye ziyaret

    Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ve dernek temsilcisi , F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve 'ya ziyarette bulundu.

    Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ve dernek temsilcisi , F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve 'ya ziyarette bulundu. Ünsal, Samandıra'daki ziyarette Comolli ve Cocu'ya çeşitli hediyeler takdim ederken, Volkan ve Ayew'le de bir araya geldi.

    1. 10.8.2018
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