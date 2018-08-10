Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal ve dernek temsilcisi Faruk Atalay, F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'ya ziyarette bulundu. Ünsal, Samandıra'daki ziyarette Comolli ve Cocu'ya çeşitli hediyeler takdim ederken, Volkan ve Ayew'le de bir araya geldi.