Hakan Ünsal’dan Cocu ve Comolli'ye ziyaret
Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal ve dernek temsilcisi Faruk Atalay, F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'ya ziyarette bulundu.
Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal ve dernek temsilcisi Faruk Atalay, F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'ya ziyarette bulundu. Ünsal, Samandıra'daki ziyarette Comolli ve Cocu'ya çeşitli hediyeler takdim ederken, Volkan ve Ayew'le de bir araya geldi.
- 10.8.2018
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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