Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'de imzayı attı

    Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı

    'de yardımcı antrenörlüğe getirilen Hollandalı başarılı adamı resmi sözleşmeyi imzaladı.

    Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Philip Cocu'nun ekibinde görev yapacak olan Koeman, imza sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Koeman, " çok güzel bir aile, çok sıcak bir aile ortamı var. Öncelikli görevim hocamız Phillip'e yardımcı olmak, takımımıza yardımcı olmak. En önemli şey takımımızın iyi sonuçlar alması" dedi.

    Erwin Koeman Damein Comolli
    Erwin Koeman resmi sözleşmeyi imzaladı

    Futbolculuk yıllarında Groningen, gibi ligi takımlarının ve 'nın formasını giymiş olan Koeman, aktif hayatını noktaladıktan sonra , Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan 'nda teknik adam olarak görev yaptı. , Hollanda Milli Takımı'nın ve 'nın efsane oyuncusu Ronald Koeman'ın da ağabeyi.

    Erwin Koeman Damein Comolli
    1. 10.8.2018 12:06
    2. Güncelleme: 10.8.2018 14:05
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