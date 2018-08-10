Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlüğe getirilen Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman resmi sözleşmeyi imzaladı.
Erwin Koeman resmi sözleşmeyi imzaladı
Futbolculuk yıllarında Groningen, PSV Eindhoven gibi Hollanda ligi takımlarının ve Hollanda Milli Takımı'nın formasını giymiş olan Koeman, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Takımı'nda teknik adam olarak görev yaptı. Erwin Koeman, Hollanda Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın efsane oyuncusu Ronald Koeman'ın da ağabeyi.
- 10.8.2018 12:06
- Güncelleme: 10.8.2018 14:05
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Doğan Erdoğan: "İşler Linz'de değişebilir"
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal değişecek bir şey yok orda da yenileceksiniz ama burda en az 3 atmalıydık size.
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Zeki Yavru: Bu tepkiyi hiç anlamıyorum
Toplam 1
Yorum
olay oynamak değil olay bedava oynamak hiç değil, yetenek sorunu
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Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 2
Yorum
yasasın artık basarılar gelir dirar aatif alper roman topal sener isla salih ozan ile
Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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