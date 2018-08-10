Fenerbahçe'de Benfica öncesi Ayew sevinci – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'de öncesi Ayew sevinci

    Fenerbahçe'de Benfica öncesi Ayew sevinci

    sıkıntısı yaşayan F.Bahçe'ye ... 'dan sonra de sakatlığını tamamen atlattı.

    sıkıntısı yaşayan F.Bahçe'ye ... 'dan sonra de sakatlığını tamamen atlattı. Lizbon'daki maçını kaçıran Ganalı yıldız, dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. karşısında oyuna ikinci yarıda girmesi beklenen Ayew'in, 'de Benfica ile oynanacak rövanşta as kadroda olması bekleniyor. Phillip Cocu, Soldado'yu ise Timsah'a karşı ilk onbir için hazırlıyor.

    ASLAR FAZLA SIKMADI
    Kanarya, bir günlük iznin ardından Bursa maçının hazırlıklarına dün sabahki idmanla start verdi. Aslar aktif dinlenme yaptı, diğerleri ise pas ve kanat organizasyonları sonrası dar alanda taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Ayew, idmanın tamamında yer aldı.

    1. 10.8.2018
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