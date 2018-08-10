Fenerbahçe'de Benfica öncesi Ayew sevinci
Golcü sıkıntısı yaşayan F.Bahçe'ye iyi haber... Soldado'dan sonra Andre Ayew de sakatlığını tamamen atlattı.
Golcü sıkıntısı yaşayan F.Bahçe'ye iyi haber... Soldado'dan sonra Andre Ayew de sakatlığını tamamen atlattı. Lizbon'daki Benfica maçını kaçıran Ganalı yıldız, dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Bursa karşısında oyuna ikinci yarıda girmesi beklenen Ayew'in, Kadıköy'de Benfica ile oynanacak rövanşta as kadroda olması bekleniyor. Phillip Cocu, Soldado'yu ise Timsah'a karşı ilk onbir için hazırlıyor.
ASLAR FAZLA SIKMADI
Kanarya, bir günlük iznin ardından Bursa maçının hazırlıklarına dün sabahki idmanla start verdi. Aslar aktif dinlenme yaptı, diğerleri ise pas ve kanat organizasyonları sonrası dar alanda taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Ayew, idmanın tamamında yer aldı.
- 10.8.2018
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
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Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
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keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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