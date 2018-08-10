Fenerbahçe, Bursaspor maçına hazır – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    , maçına hazır

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> maçına hazır

    , 'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

    ile arasında Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

    1. 10.8.2018 19:42
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