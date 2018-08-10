Fenerbahçe, Bursaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Fenerbahçe ile Bursaspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
- 10.8.2018 19:42
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Toplam 4
Yorum
GFB baros 0 gol ile geldi gol kralı oldu .
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Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 22
Yorum
FB'Lİ Bitane anlayan adam çıktı. Diğer yorum yapanların FB'li olduğunu düşünmüyorum.
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Toplam 5
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Bahadır Gelsin artık ospina transfer süresi bitecek hâlâ gelemedi arkadaş tolgaya kalırsa kalemiz Beşiktaşlı taraftarlar olarak kanserden ölürüz
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