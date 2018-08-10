Everton Fenerbahçe ile anılan Kurt Zouma ile anlaşmak üzere.
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Everton ile anlaşmak üzere.

    Everton <a href="/index/kurt-zouma?id=646f5269-3d16-43c6-bc9b-cd410ccd56c3" class="" rel="tag">Kurt Zouma</a> ile anlaşmak üzere.

    Everton, 'yı bir seneliğine kiralamaya çok yakın olduklarını açıkladı.

    'in köklü ekiplerinden Everton'ın menajeri Marco Silva, Chelsea'nin Fransız stoperi 'yı bir seneliğine kiralamak üzere olduklarını açıkladı.

    Yaptığı transferlerle dikkat çeken Everton eğer 'yı da kadrosuna katmayı başarabilirse bu yaz transfer dönemindeki 7. imzasını attırmış olacak.

    EVERTON&TÜRKİYE KESİŞMESİ

    Everton'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yerry Mina, Andre Gomes, Bernard, Lucas Digne gibi isimlerin hepsi , ve gibi Türk takımlarıyla da anılmıştı.

    İngiliz devi, bu sezon attırdığı imzalarla Türk takımlarının transfer piyasasındaki en büyük rakibi olmayı başardı.

    1. 10.8.2018 17:06
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