İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Everton'ın menajeri Marco Silva, Chelsea'nin Fransız stoperi Kurt Zouma'yı bir seneliğine kiralamak üzere olduklarını açıkladı.

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Everton eğer Kurt Zouma'yı da kadrosuna katmayı başarabilirse bu yaz transfer dönemindeki 7. imzasını attırmış olacak.

EVERTON&TÜRKİYE KESİŞMESİ

Everton'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yerry Mina, Andre Gomes, Bernard, Lucas Digne gibi isimlerin hepsi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi Türk takımlarıyla da anılmıştı.

İngiliz devi, bu sezon attırdığı imzalarla Türk takımlarının transfer piyasasındaki en büyük rakibi olmayı başardı.