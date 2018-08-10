Everton Kurt Zouma ile anlaşmak üzere.
Everton, Kurt Zouma'yı bir seneliğine kiralamaya çok yakın olduklarını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Everton'ın menajeri Marco Silva, Chelsea'nin Fransız stoperi Kurt Zouma'yı bir seneliğine kiralamak üzere olduklarını açıkladı.
Yaptığı transferlerle dikkat çeken Everton eğer Kurt Zouma'yı da kadrosuna katmayı başarabilirse bu yaz transfer dönemindeki 7. imzasını attırmış olacak.
EVERTON&TÜRKİYE KESİŞMESİ
Everton'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yerry Mina, Andre Gomes, Bernard, Lucas Digne gibi isimlerin hepsi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi Türk takımlarıyla da anılmıştı.
İngiliz devi, bu sezon attırdığı imzalarla Türk takımlarının transfer piyasasındaki en büyük rakibi olmayı başardı.
- 10.8.2018 17:06
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Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 22
Yorum
FB'Lİ Bitane anlayan adam çıktı. Diğer yorum yapanların FB'li olduğunu düşünmüyorum.
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Beşiktaş Arsenal'den Ospina transferini bitirmek üzere! David Ospina kimdir?
Toplam 5
Yorum
Bahadır Gelsin artık ospina transfer süresi bitecek hâlâ gelemedi arkadaş tolgaya kalırsa kalemiz Beşiktaşlı taraftarlar olarak kanserden ölürüz
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Yusuf Yazıcı'ya Sociedad kancası
Toplam 5
Yorum
Carsibasili Bunlar gercekten manyak 10 milyon borc oducekler ya mahkeme kararini bekleneden satalim da para bulalim diyor da zarar edeceyinin bilmiyor
Everton Kurt Zouma ile anlaşmak üzere. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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