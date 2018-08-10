Dizleriniz titreyecek! – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Dizleriniz titreyecek!

    Dizleriniz titreyecek!

    orta saha basınına, “Benficalıların dizlerini titretecek taraftarımız tribünde olacak”

    BENFİCA ile yapılan ilk maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen de Souza, maç sonrasında basınına iddialı açıklamalar yaptı. Teknik direktör Cocu'nun takımdaşlık duygusu içerisinde kafileyle birlikte Lizbon'a götürdüğü yıldız, Portekiz basınına konuştu. 'deki rövanşın sarı-lacivertli taraftarların etkisiyle için çok zor geçeceğine değinen Josef, Portekiz devine gözdağı verdi. Sambacı, "1-0, Luz Stadı'ndan çıkabilecek en iyi skor. 'da Benficalı oyuncuların dizlerini titretecek taraftarımız tribünde olacak. Onlarla turu atlayacağız" diye kırmızı-beyazlılara meydan okudu. Öte yandan Josef eski takımı 'nun da üst üste 2. kez şampiyonluk yaşamasını istediğini belirterek, "Porto, seviyesini geçen sezon gösterdi" dedi.
    1. 10.8.2018
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