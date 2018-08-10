Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Enes Ünal'ın peşinde!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Enes Ünal'ı kadrosuna katmak için yarış verdiği iddia edildi.
Villarreal forması ile La Liga'da ter döken milli futbolcu Enes Ünal'ın transferi için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarış halinde olduğu iddia edildi.
İspanyol Marca gazetesinin iddiasına göre üç büyükler, Enes Ünal'ı 1 seneliğine kiralamak için zemin yoklamaya başladı.
HENÜZ TEKLİF YOK!
2017 yazında 15 milyon € karşılığında Manchester City'den Villarreal kadrosuna katılan Enes Ünal için üç büyüklerin zemin yokladığı ancak henüz resmi teklifte bulunmadığı iddia ediliyor.
Villarreal'in bir diğer forveti Nicola Sansone'nin de İtalya'ya dönüş yolunda olduğu ifade ediliyor.
Enes Ünal, Villarreal forması ile çıktığı 31 maçta 5 gol atarken 3 de asist katkısında bulundu.
- 10.8.2018 17:34
- Güncelleme: 10.8.2018 17:36
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Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 22
Yorum
FB'Lİ Bitane anlayan adam çıktı. Diğer yorum yapanların FB'li olduğunu düşünmüyorum.
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Beşiktaş Arsenal'den Ospina transferini bitirmek üzere! David Ospina kimdir?
Toplam 5
Yorum
Bahadır Gelsin artık ospina transfer süresi bitecek hâlâ gelemedi arkadaş tolgaya kalırsa kalemiz Beşiktaşlı taraftarlar olarak kanserden ölürüz
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Yusuf Yazıcı'ya Sociedad kancası
Toplam 5
Yorum
Carsibasili Bunlar gercekten manyak 10 milyon borc oducekler ya mahkeme kararini bekleneden satalim da para bulalim diyor da zarar edeceyinin bilmiyor
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Enes Ünal'ın peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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