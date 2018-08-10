Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Enes Ünal'ın peşinde!
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    , ve 'ın peşinde!

    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Enes Ünal'ın peşinde!

    , ve 'ın 'ı kadrosuna katmak için yarış verdiği iddia edildi.

    Villarreal forması ile 'da ter döken milli futbolcu 'ın transferi için , ve 'ın yarış halinde olduğu iddia edildi.

    İspanyol Marca gazetesinin iddiasına göre üç büyükler, Enes Ünal'ı 1 seneliğine kiralamak için zemin yoklamaya başladı.

    HENÜZ TEKLİF YOK!

    2017 yazında 15 milyon € karşılığında Manchester City'den Villarreal kadrosuna katılan Enes Ünal için üç büyüklerin zemin yokladığı ancak henüz resmi teklifte bulunmadığı iddia ediliyor.

    Villarreal'in bir diğer forveti Nicola Sansone'nin de İtalya'ya dönüş yolunda olduğu ifade ediliyor.

    Enes Ünal, Villarreal forması ile çıktığı 31 maçta 5 gol atarken 3 de asist katkısında bulundu.

    1. 10.8.2018 17:34
    2. Güncelleme: 10.8.2018 17:36
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