Fenerbahçe ile Benfica arasında 14 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak rövanş maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. 130 ile 450 lira arasında fiyatlarla satılacak biletlerin genel satışı pazar günü gerçekleşecek.