Benfica biletleri satışta!
Fenerbahçe ile Benfica arasında 14 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak rövanş maçının biletleri bugün satışa çıkıyor.
Fenerbahçe ile Benfica arasında 14 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak rövanş maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. 130 ile 450 lira arasında fiyatlarla satılacak biletlerin genel satışı pazar günü gerçekleşecek.
- 10.8.2018
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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