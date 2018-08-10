Benfica biletleri satışta! – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    biletleri satışta!

    <a href="/index/benfica?id=5defb1aa-ab14-4f88-b8af-03449121d037" class="" rel="tag">Benfica</a> biletleri satışta!

    ile arasında Salı günü 'de oynanacak rövanş maçının biletleri bugün satışa çıkıyor.

    ile arasında Salı günü 'de oynanacak rövanş maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. 130 ile 450 lira arasında fiyatlarla satılacak biletlerin genel satışı pazar günü gerçekleşecek.

    1. 10.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    biletleri satışta! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN