Ahmethan Kırklareli’ne kiralandı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Ahmethan ’ne kiralandı

    Ahmethan Kırklareli’ne kiralandı
    TFF 2. Lig 'ta mücadele eden Kırklarelispor, 'den genç forvet Ahmethan Köse'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı- lacivertlilerden 1 yıllığına kiralık olarak alınan 21 yaşındaki genç golcü, 'nin şampiyonluğu için elinden geleni yapacağını belirtti. Ahmethan, geçen sezon da ikinci devreyi kiralık olarak 1. Lig ekibi 'da geçirmiş, sezonu ise 9 maçta 2 golle tamamlamıştı.
    1. 10.8.2018
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