Yeniden Fenerbahçe – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    F.Bahçe'nin eski futbolcusu Van Hooijdonk, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından mesaj gönderdi.

    Hollandalı, videosunda şöyle dedi: "'un bu muhteşem kulübe başarılar kazandıracağına hiç şüphem yok. F.Bahçe taraftarını çok özledim. F.Bahçe her zaman kalbimde. ."
    1. 9.8.2018
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