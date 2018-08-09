TPFD, Fenerbahçe, Hakan Ünsal, Cocu, Comolli
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    TPFD'den 'ye ziyaret

    TPFD'den <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye ziyaret

    Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı , Kulübünü ziyaret etti.

    Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı , sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü ve teknik direktörü Cocu ile bir araya geldi

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ve dernek temsilcisi Faruk Atalay'ın, 'nde sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü Damien ve teknik direktörü Phillip Cocu ile bir araya geldiği ifade edildi.

    Ziyarette 'ın, çeşitli hediyeler takdim ettiği ile Cocu'ya yeni sezon için başarılar dilediği kaydedildi.



    1. 9.8.2018 17:43
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