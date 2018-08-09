Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü Comolli ve teknik direktörü Cocu ile bir araya geldi

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hakan Ünsal ve dernek temsilcisi Faruk Atalay'ın, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktörü Phillip Cocu ile bir araya geldiği ifade edildi.

Ziyarette Hakan Ünsal'ın, çeşitli hediyeler takdim ettiği Comolli ile Cocu'ya yeni sezon için başarılar dilediği kaydedildi.