TPFD'den Fenerbahçe'ye ziyaret
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Hakan Ünsal, Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti.
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü Comolli ve teknik direktörü Cocu ile bir araya geldi
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hakan Ünsal ve dernek temsilcisi Faruk Atalay'ın, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktörü Phillip Cocu ile bir araya geldiği ifade edildi.
Ziyarette Hakan Ünsal'ın, çeşitli hediyeler takdim ettiği Comolli ile Cocu'ya yeni sezon için başarılar dilediği kaydedildi.
- 9.8.2018 17:43
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keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
TPFD'den Fenerbahçe'ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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