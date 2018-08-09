Takımın önemli ismi Mehmet Topal Benfica'ya iyi savunma yapmalarına rağmen karambol golü ile yenildiklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu "Kadıköy'de inanılmaz bir seyirci atmosferi önünde oynayacağız. Taraftarımız arkamızda olduğu sürece Benfica, Kadıköy'den çıkamaz" diye konuştu.