Mehmet Topal: ‘Benfica Kadıköy’den çıkamaz’ – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    : ‘ ’den çıkamaz’

    Mehmet Topal: ‘Benfica Kadıköy’den çıkamaz’

    Takımın önemli ismi 'ya iyi savunma yapmalarına rağmen karambol golü ile yenildiklerini söyledi.

    Takımın önemli ismi 'ya iyi savunma yapmalarına rağmen karambol golü ile yenildiklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu "'de inanılmaz bir seyirci atmosferi önünde oynayacağız. Taraftarımız arkamızda olduğu sürece Benfica, Kadıköy'den çıkamaz" diye konuştu.

    1. 9.8.2018
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