Fenerium'daki raflar bir anda boşaldı! Bir tek klima satılmadı! – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'daki raflar bir anda boşaldı! Bir tek klima satılmadı!

    <a href="/index/fenerium?id=c62c2a14-9cbe-414c-8af3-605ec656342a" class="" rel="tag">Fenerium</a>'daki raflar bir anda boşaldı! Bir tek klima satılmadı!

    'daki F.Bahçeliler, takımlarına destek olmak için mağazasındaki tüm ürünleri satın aldı.

    Taraftarlar, 2-3 saat içersinde mağazadaki tüm ürünleri satın aldı. Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Alican Demirci "Ürünler çocuk esirgeme kurumu, huzurevi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak" dedi.
    1. 9.8.2018
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