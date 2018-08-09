Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Kırklarelispor, etkili isimleri de kadrosuna katarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Kırklarelispor son olarak Fenerbahçe'den Ahmethan Köse'yi kiralık olarak renklerine bağlayarak kadrosuna güçlü bir isim takviyesinde bulundu.





Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiralık olarak alınan 21 yaşındaki genç yıldız, Kırklareli'nin üst liglere çıkması için elinden geleni yapacağını belirtti.



