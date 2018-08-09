Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Fenerbahçeli 'da!

    Fenerbahçeli <a href="/index/ahmethan-kose?id=b4c2ba27-53de-42d6-9cbd-34a2d231c710" class="" rel="tag">Ahmethan Köse</a> <a href="/index/kirklarelispor?id=ae5904b8-af1b-42ab-9b3b-9cf8acd59d13" class="" rel="tag">Kırklarelispor</a>'da!

    2. Lig'de mücadele eden , ’den forvet ’yi kiralık olarak renklerine bağladı.

    Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden , etkili isimleri de kadrosuna katarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. son olarak 'den 'yi kiralık olarak renklerine bağlayarak kadrosuna güçlü bir isim takviyesinde bulundu.



    'den 1 yıllığına kiralık olarak alınan 21 yaşındaki genç yıldız, Kırklareli'nin üst liglere çıkması için elinden geleni yapacağını belirtti.


    1. 9.8.2018 10:19
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