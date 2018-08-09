Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor, Fenerbahçe’den forvet Ahmethan Köse’yi kiralık olarak renklerine bağladı.
Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Kırklarelispor, etkili isimleri de kadrosuna katarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Kırklarelispor son olarak Fenerbahçe'den Ahmethan Köse'yi kiralık olarak renklerine bağlayarak kadrosuna güçlü bir isim takviyesinde bulundu.
Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiralık olarak alınan 21 yaşındaki genç yıldız, Kırklareli'nin üst liglere çıkması için elinden geleni yapacağını belirtti.
- 9.8.2018 10:19
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Beşiktaş LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 2
Yorum
ADANALI Yiye yiye para mı bıraktılar.
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Ali Koç Fenerbahçe'nin Benfica performansından rahatsız!
Toplam 8
Yorum
Kadıköyde destek olmazsa bu iş yatar Fb nin lig şampiyonluğunda yine en önde belirleyici TARAFTAR olacak geçen sene 3 puancık farkla Gs a17 deplasman maçı 6 puan fark atıp 2.
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Lige iyi başlıyor
Toplam 1
Yorum
Bence Sampiyon Trabzonspor XD
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