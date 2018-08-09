Fenerbahçe'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu

    Fenerbahçe'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu

    , ’yı elerse süper transferler yapacak

    Sarı-lacivertli yönetim transferde izleyeceği yolu ile oynanacak rövanş maçına göre belirleyecek.

    Eğer , Benfica'yı eleyip Devler Ligi'nde play-off turuna kalırsa, golcü olarak Leicester'lı Islam Slimani, stoper olarak da Monaco'lu Kamil Glik'in kiralanması için tüm şartlar zorlanacak.

    Portekiz ekibine elenilmesi halinde ise gelecek vadeden iki genç yabancı transfer edilecek.
    1. 8.8.2018 23:51
    2. Güncelleme: 9.8.2018 06:35
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