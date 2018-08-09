Fenerbahçe'de Marlon Bilmecesi! Marlon Kimdir?
Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Barcelona'nın Brezilyalı stoperi Marlan Santos'un talipleri her geçen dakika artıyor.
İngiltere Premier Lig'de transfer döneminin bitmesine saatler kala, Barcelona'nın Brezilyalı stoperi Marlon için Newcastle United da 12 milyon Sterlin'lik bir teklifle devreye girdi.
West Ham United, Southampton gibi Premier Lig ekiplerinin de peşinde koştuğu genç Brezilyalı'ya, İtalya Serie A'dan Sassuolo ve Fenerbahçe'nin de bir ilgisi olduğu biliniyor.
FENERBAHÇE ŞANSI HER GEÇEN DAKİKA ARTIYOR!
Newcastle United, menajer Rafa Benitez'in çok istediği Barcelonalı stoperi, TSİ 19.00'a kadar kadrosuna katamazsa transferde favori ekip konumuna Fenerbahçe'nin geçeceği konuşuluyor.
MARLON KİMDİR?
Futbola Fluminense altyapısında başlayan Brezilyalı stoper, 2017 yazında 5 milyon Euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tuttu. İspanyol devinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Marlon, 2017-2018 sezonunu OGC Nice'de kiralık olarak geçirdi. Fransız ekibi ile 3'ü Avrupa Ligi'nde olmak üzere 27 maça çıkan genç oyuncu, gol ya da asist katkısında bulunamadı.
- 9.8.2018 11:23
- Güncelleme: 9.8.2018 11:38
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Fenerbahçe'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu
Toplam 12
Yorum
Seckin Gelecek vadeden yıldız kiralanmaz. Satın alınır bu ne biçim bi anlayış . Madem transfer yapamiyacaksiniz fernandayu niye sattiniz
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Şenol Güneş'ten Vida açıklaması: Şartlar uyarsa gidebilir
Toplam 3
Yorum
eray lig başladı hala kaleci 10 numara ve forvet yok töre daha çok şans bulmalı pektemek oynatılmalı formsuz değil bu ouncu başakşehirde nasıl oy
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Mehmet Topal: ‘Benfica Kadıköy’den çıkamaz’
Toplam 4
Yorum
yavuz inşallah memet topal inşallahda bir şarkı var sontesellim şarap oldu maçdan sonra onu söylede dinleyelim..
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