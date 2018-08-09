Fenerbahçe'de Barcelona'lı Marlon Bilmecesi! Marlon Kimdir?
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'de Marlon Bilmecesi! Marlon Kimdir?

    Fenerbahçe'de Marlon Bilmecesi! Marlon Kimdir?

    'nin de peşinde olduğu 'nın Brezilyalı stoperi Marlan Santos'un talipleri her geçen dakika artıyor.

    İngiltere 'de döneminin bitmesine saatler kala, 'nın Brezilyalı stoperi Marlon için da 12 milyon Sterlin'lik bir teklifle devreye girdi.

    , Southampton gibi Premier Lig ekiplerinin de peşinde koştuğu genç Brezilyalı'ya, İtalya Serie A'dan Sassuolo ve 'nin de bir ilgisi olduğu biliniyor.

    FENERBAHÇE ŞANSI HER GEÇEN DAKİKA ARTIYOR!

    Newcastle United, menajer Rafa Benitez'in çok istediği Barcelonalı stoperi, TSİ 19.00'a kadar kadrosuna katamazsa transferde favori ekip konumuna Fenerbahçe'nin geçeceği konuşuluyor.

    MARLON KİMDİR?

    Futbola Fluminense altyapısında başlayan Brezilyalı stoper, 2017 yazında 5 milyon Euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tuttu. İspanyol devinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Marlon, 2017-2018 sezonunu OGC Nice'de kiralık olarak geçirdi. Fransız ekibi ile 3'ü Avrupa Ligi'nde olmak üzere 27 maça çıkan genç oyuncu, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

    1. 9.8.2018 11:23
    2. Güncelleme: 9.8.2018 11:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de Marlon Bilmecesi! Marlon Kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN