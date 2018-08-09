İngiltere Premier Lig'de transfer döneminin bitmesine saatler kala, Barcelona'nın Brezilyalı stoperi Marlon için Newcastle United da 12 milyon Sterlin'lik bir teklifle devreye girdi.

West Ham United, Southampton gibi Premier Lig ekiplerinin de peşinde koştuğu genç Brezilyalı'ya, İtalya Serie A'dan Sassuolo ve Fenerbahçe'nin de bir ilgisi olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE ŞANSI HER GEÇEN DAKİKA ARTIYOR!

Newcastle United, menajer Rafa Benitez'in çok istediği Barcelonalı stoperi, TSİ 19.00'a kadar kadrosuna katamazsa transferde favori ekip konumuna Fenerbahçe'nin geçeceği konuşuluyor.

MARLON KİMDİR?

Futbola Fluminense altyapısında başlayan Brezilyalı stoper, 2017 yazında 5 milyon Euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tuttu. İspanyol devinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Marlon, 2017-2018 sezonunu OGC Nice'de kiralık olarak geçirdi. Fransız ekibi ile 3'ü Avrupa Ligi'nde olmak üzere 27 maça çıkan genç oyuncu, gol ya da asist katkısında bulunamadı.