Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman, basına kapalı tutuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk ayağında Portekiz ekibi Benfica takımıyla yapılan maçın ilk 11'inde yer alan oyuncular, yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve dayanıklılık koşusu ile başladıkları antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü.

İdman, kanat organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.