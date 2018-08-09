Fenerbahçe'de Bursaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman, basına kapalı tutuldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk ayağında Portekiz ekibi Benfica takımıyla yapılan maçın ilk 11'inde yer alan oyuncular, yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve dayanıklılık koşusu ile başladıkları antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü.
İdman, kanat organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
- 9.8.2018 14:26
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Jordan Ayew Galatasaray yolunda
Toplam 3
Yorum
sam 3 milyon verip iki aydan beri emreyi bile alamayan gs nasil ayew i alacak biri bana anlatsin.para nerde oyuncu satamiyorsun
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Fenerbahçe'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu
Toplam 16
Yorum
Harbi Fenerli Fernandao yerine satilacak o kadar kisi vardiki,gidip ilk önce elimde en saglam forveti satmakta sacmalik.Kafayla gol atacak kimse yok
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 2
Yorum
kanarya ttf birinci lig takımına verilse daha iyiydi tabi ikinci ligde daha iyi forma şansı bulur
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