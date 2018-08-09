Fenerbahçe'de Bursaspor maçı hazırlıkları
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'de maçı hazırlıkları

    Fenerbahçe'de Bursaspor maçı hazırlıkları

    Futbol Takımı, 'in ilk haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman, basına kapalı tutuldu.

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk ayağında Portekiz ekibi takımıyla yapılan maçın ilk 11'inde yer alan oyuncular, yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve dayanıklılık koşusu ile başladıkları antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü.

    İdman, kanat organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

    Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 9.8.2018 14:26
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