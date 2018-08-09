Fenerbahçe’de biletler tükendi – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’de biletler tükendi

    Fenerbahçe’de biletler tükendi

    Yeni sezon öncesi 38 bini aşkın kombine satan , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada öğrenci tribünün kombine biletlerinin tükendiğini açıkladı.

    'in ilk haftasında ile karşı karşıya gelecek olan öğrenci kombine biletlerinin tamamının tükendiğini açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Migros Alt Tribün'ünde ilk kez satışa sunulan Öğrenci Tribünü kombinelerinin tamamı tükenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
    1. 9.8.2018 11:56
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