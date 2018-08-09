Fenerbahçe’de biletler tükendi
Yeni sezon öncesi 38 bini aşkın kombine satan Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada öğrenci tribünün kombine biletlerinin tükendiğini açıkladı.
- 9.8.2018 11:56
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Ali Koç Fenerbahçe'nin Benfica performansından rahatsız!
Toplam 14
Yorum
Düsseldorf'lu Mecburî yapılanmada, 3lü karar, uygulama ve izahat şekillerinde çok çelişkili yerler var ! Bu günkü durum daha şeffaf şekilde anlaşılmalıydı
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Ali Koç Fenerbahçe'nin Benfica performansından rahatsız!
Toplam 14
Yorum
Mert şimdi benim eleştirim şu o zaman bu seçimlere ne gerek vardı camoliler coculara ne gerek var takım satmadan oyuncu alamayacaksa yine boş
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Ali Koç Fenerbahçe'nin Benfica performansından rahatsız!
Toplam 14
Yorum
Cengo Transfer yapin Transfer bitane Transfer yaptiniz oda kiralik
Fenerbahçe’de biletler tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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