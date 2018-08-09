Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, Benfica maçı sonrası Ali Koç yönetiminden acilen forvete takviye istedi.

Cezayir merkezli spor sitesi DZ Football'ın haberine göre, sarı lacivertli ekipte forvet arayışındaki ilk hedef Katar'ın Al-Sadd takımında, Gabi ve Xavi gibi yıldızlarla birlikte top koşturan Cezayirli forvet Baghdad Bounedjah.

İNGİLTERE VE FRANSA'DAN DA TALİPLER VAR!

Cezayirli golcünün, Marco Bielsa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United ve Mehmet Çelik ile Ferhat Çoğalan gibi oyuncuları kadrosuna katan Ligue 1 ekibi Lille OSC'nin de takibi altında olduğu iddia ediliyor.

ORTADOĞU'DA BÜYÜK BİR YILDIZ!

Al-Sadd forması ile geçtiğimiz sezon 8'i Asya Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 19 maça çıkan yıldız golcü, toplamda 25 gol atma başarısı göstererek tüm dikkatleri üzerine çekti.

BAGHDAD BOUNEDJAH KİMDİR?

26 yaşındaki Baghdad Bounedjah, profesyonel kariyerine 2011 yılında Cezayir ekiplerinden RCG Oran'a attığı imza ile başladı.Tüm kariyerini K. Afrrika ve Asya takımlarında geçiren Cezayirli golcü, Gabi ve Xavi gibi yıldızlarla takım arkadaşlığı yapmasına rağmen formasını giydiği Al-Sadd'ın en büyük silahı olarak görülüyor.?