Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinin en yaşlısı – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    elemelerinin en yaşlısı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/sampiyonlar_ligi?id=23900725-df76-4604-8a6d-605adaf70983" class="" rel="tag">Şampiyonlar Ligi</a> elemelerinin en yaşlısı

    , önceki gece oynanan eleme maçlarında zirvede yer aldı!

    , önceki gece oynanan eleme maçlarında zirvede yer aldı! Kanarya, karşısına çıktığı Volkan (37), Hasan Ali (29), Roman (30), Skrtel (34), Isla (30) - Topal (32), Valbuena (24), Giuliano (28), Dirar (32), Alper (27) 30.08 yaş ortalaması ile 2'nci ön eleme turunun en yaşlı ekibi oldu. 'nın yaş ortalaması ise 25.54'tü.

    1. 9.8.2018
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