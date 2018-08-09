Fenerbahçe, önceki gece oynanan eleme maçlarında zirvede yer aldı! Kanarya, Benfica karşısına çıktığı Volkan (37), Hasan Ali (29), Roman (30), Skrtel (34), Isla (30) - Topal (32), Valbuena (24), Giuliano (28), Dirar (32), Alper (27) 30.08 yaş ortalaması ile Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunun en yaşlı ekibi oldu. Benfica'nın yaş ortalaması ise 25.54'tü.