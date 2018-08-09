Fenerbahçe Islam Slimani ile anlaştı! Islam Slimani kimdir?
Fenerbahçe, Islam Slimani'nin kiralanması konusunda kulübü Leicester City anlaşmaya varmak üzere. Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu Islam Slimani'yi yakından tanıyalım. Islam Slimani kimdir? Islam Slimani nerelidir? Merak edilen tüm bilgiler haberimizde...
Sky Sports'un haberine göre, Fenerbahçe Leicester City ile Slimani'nin kiralanması için anlaşmak üzere...
ISLAM SLİMANI KİMDİR?
İslam Slimani 18 Haziran 1988 Cezayir doğumludur. Cezayir Milli Takımı'nın da forveti olan Slimani, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyiyor.
YILDIIZI SPORTİNG LİZBON'DA PARLADI
2008 yılında profesyonel futbol kariyerine başlayan İslam Slimani'nin Avrupa macerası 2013 yılının yazında Sportig Lizbon'a attığı imza ile başladı. Sporting Lizbon'da çıktığı 79 maçta 47 gole imza atan Slimani aynı zamanda 5 de asist yaptı. Sergilediği performansla Lizbon'un vazgeçilmezi olan Cezayirli futbolcu 2016 yılında 30 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer oldu ve takımın en pahalı oyuncusu olmuştu.
EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ FİZİK GÜCÜ
İslam Slimani'yi öne çıkaran en büyük özelliği yüksek fizik gücü ve son vuruşta bitirici özelliği olması. 1.88 boyu ile hava toplarında da hakim olan Slimani'nin tek dezavantajı ise teknik olarak yetersiz bulunması.
İŞTE ISLAM SLİMANİ'NİN GOLLERİ
- 9.8.2018 16:48
- Güncelleme: 9.8.2018 17:02
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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