Fenerbahçe - Bursaspor biletleri satışta
Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının biletleri bugün genel satışa çıkıyor.
Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının biletleri bugün genel satışa çıkıyor. Sadece www.passo.com.tr üzerinden satılan biletlerin fiyatları 115 TL ile 400 TL arasında değişiyor. Misafir takım tribün fiyatı ise 65 TL olarak belirlendi.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Benfica karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a sabaha karşı dönen Fenerbahçe dünü izinli geçirdi. Sarı-lacivertli futbolcular, bugün Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak sezonun ilk mücadelesi olan Bursaspor sınavının hazırlıklarına start verecek. Antrenmanda maç provası üzerinde durulacak ve taktik idman yapılacak.
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
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