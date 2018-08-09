Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının biletleri bugün genel satışa çıkıyor. Sadece www.passo.com.tr üzerinden satılan biletlerin fiyatları 115 TL ile 400 TL arasında değişiyor. Misafir takım tribün fiyatı ise 65 TL olarak belirlendi.



HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Benfica karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a sabaha karşı dönen Fenerbahçe dünü izinli geçirdi. Sarı-lacivertli futbolcular, bugün Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak sezonun ilk mücadelesi olan Bursaspor sınavının hazırlıklarına start verecek. Antrenmanda maç provası üzerinde durulacak ve taktik idman yapılacak.