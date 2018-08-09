Fenerbahçe - Bursaspor biletleri satışta – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    - biletleri satışta

    Fenerbahçe - Bursaspor biletleri satışta

    Sarı-lacivertli takımın 'in ilk haftasında oynayacağı karşılaşmasının biletleri bugün genel satışa çıkıyor.

    Sarı-lacivertli takımın 'in ilk haftasında oynayacağı karşılaşmasının biletleri bugün genel satışa çıkıyor. Sadece www.passo.com.tr üzerinden satılan biletlerin fiyatları 115 TL ile 400 TL arasında değişiyor. Misafir takım tribün fiyatı ise 65 TL olarak belirlendi.

    HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
    Benfica karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a sabaha karşı dönen dünü izinli geçirdi. Sarı-lacivertli futbolcular, bugün Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak sezonun ilk mücadelesi olan Bursaspor sınavının hazırlıklarına start verecek. Antrenmanda maç provası üzerinde durulacak ve taktik idman yapılacak.

    1. 9.8.2018
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