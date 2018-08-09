Cocu'dan Maher için ret – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Cocu'dan Maher için ret

    Cocu'dan Maher için ret
    Cocu'nun 2013-14 sezonunda 8 milyon euro'ya AZ'den aldırdığı Adam Maher, 2016-17'de F.Bahçe'ye geleceği konuşulurken bir anda Osmalıspor'a kiralanmıştı. Maher son olarak formasını giydiği Twente tarafından serbest bırakıldı. Menajeri, Cocu'ya mesaj gönderdi. yönetimden onay çıkmadı.

    HAZIR OL BARIŞ
    Benfica maçında 4 dakika görev alan genç Barış Alıcı'ya teknik direktör Cocu'dan 'hazır ol' uyarısı geldi. Dirar'ın performansından memnun kalmadığı belirtilen Hollandalı hocanın, 21 yaşındaki genç futbolcuyu bu haftaki maçında da sonradan oyuna alacağı, beğenirse rövanşta 11'de oynatacağı bildirildi.
    1. 9.8.2018
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