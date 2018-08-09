Cocu'dan Maher için ret
HAZIR OL BARIŞ
Benfica maçında 4 dakika görev alan genç Barış Alıcı'ya teknik direktör Cocu'dan 'hazır ol' uyarısı geldi. Dirar'ın performansından memnun kalmadığı belirtilen Hollandalı hocanın, 21 yaşındaki genç futbolcuyu bu haftaki Bursa maçında da sonradan oyuna alacağı, beğenirse rövanşta 11'de oynatacağı bildirildi.
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
Cocu'dan Maher için ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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