Benfica'lı Gedson Fernandes: ‘Çok zor bir deplasman’
Benfica'nın genç ismi Gedson Fernandes, zorlu bir rövanşın kendilerini beklediğini söyledi.
Benfica'nın genç ismi Gedson Fernandes, zorlu bir rövanşın kendilerini beklediğini söyledi. Amaçlarının Devler Ligi'ne kalmak olduğunu belirten Fernandes, "Şimdi çok zor bir deplasmanda oynayacağız. F.Bahçe deplasmanında ne kadar büyük bir takım olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
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