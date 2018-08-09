Benfica'lı Gedson Fernandes: ‘Çok zor bir deplasman’ – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'lı : ‘Çok zor bir deplasman’

    <a href="/index/benfica?id=52cad96e-e3e7-4ffe-a53a-3b5a14abff86" class="" rel="tag">Benfica</a>'lı <a href="/index/gedson-fernandes?id=4c6b2405-467c-44a2-bbf3-5aeba650829d" class="" rel="tag">Gedson Fernandes</a>: ‘Çok zor bir deplasman’

    'nın genç ismi , zorlu bir rövanşın kendilerini beklediğini söyledi.

    'nın genç ismi , zorlu bir rövanşın kendilerini beklediğini söyledi. Amaçlarının Devler Ligi'ne kalmak olduğunu belirten Fernandes, "Şimdi çok zor bir deplasmanda oynayacağız. F.Bahçe deplasmanında ne kadar büyük bir takım olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.

    1. 9.8.2018
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