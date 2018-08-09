Benfica'nın genç ismi Gedson Fernandes, zorlu bir rövanşın kendilerini beklediğini söyledi. Amaçlarının Devler Ligi'ne kalmak olduğunu belirten Fernandes, "Şimdi çok zor bir deplasmanda oynayacağız. F.Bahçe deplasmanında ne kadar büyük bir takım olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.