Benfica rövanşında bambaşka bir Fenerbahçe olacak – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    rövanşında bambaşka bir olacak

    Benfica rövanşında bambaşka bir Fenerbahçe olacak

    ’ya karşı Portekiz’de varlık gösteremeyen sarı-lacivertli takım, ’de Andre Ayew’li, ’lu, ’li 11’iyle oynayacak. Üstelik yanına bu kez muhteşem taraftarını da alacak

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçında 'ya 1-0 mağlup olan , tur şansını 'a bırakırken, rakibini bu kez çok farklı bir şekilde karşılayacak. Portekiz'de eksik ve sakat isimler nedeniyle defans oynamak zorunda kalan ve bu nedenle eleştirilen sarı- lacivertli takım, rövanşta ise ideale yakın kadrosuna dönecek. En büyük artılarından biri de 'e forvetiyle çıkacak. 'nun yetişmemesi nedeniyle ilk maçı ileri uçta Alper'le idare etmeye çalışan Kanarya, İspanyol santrforuna kavuşacak. Bu da takımın hücum hattını güçlendirecek.

    BİR KİŞİ FAZLA OYNAYACAK
    Aynı şekilde sakatlığı bulunduğu için oynatılamayan Ayew de büyük ihtimalle formayı sırtına geçirecek. Cezalı olduğu içi ilk maçta forma giyemeyen takımın önemli isimlerinden de kadroya katılacak. Bu durum da Cocu'nun alternatifini çoğaltacak. F.Bahçe'nin en büyük artısı ise hiç şüphesiz taraftarı olacak. Kombineler satışa çıktığında geceden kuyruğa girip cefa çeken sarı-lacivertliler, Kanarya'nın yine en büyük itici gücü olacak. 12. Adamı'nı yanına alacak F.Bahçe rakibinden bir kişi fazla oynayacak.

    'GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ TAKIM'
    Benfica maçını Sport-1 TV için yorumlayan Thiago Samuel, Fenerbahçe'yi topa tuttu. Samuel, "Luz Stadı'na şimdiye kadar çok kötü takımlar geldi ama bu F.Bahçe kesinlikle şimdiye kadar futbol oynamaya çalıştığını gördüğüm en kötü takım" ifadelerini kullandı. "F.Bahçe'nin amacı Benfica'nın oyuncularına sakatlayarak zarar vermek" diyen Samuel şöyle devam etti: "Guimaraes, Benfica'yı hafta sonunda Fenerbahçe'den daha fazla zorlayacaktır."

    1. 9.8.2018
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