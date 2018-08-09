Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçında Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur şansını İstanbul'a bırakırken, rakibini bu kez çok farklı bir şekilde karşılayacak. Portekiz'de eksik ve sakat isimler nedeniyle defans oynamak zorunda kalan ve bu nedenle eleştirilen sarı- lacivertli takım, rövanşta ise ideale yakın kadrosuna dönecek. En büyük artılarından biri de Kadıköy'e forvetiyle çıkacak. Soldado'nun yetişmemesi nedeniyle ilk maçı ileri uçta Alper'le idare etmeye çalışan Kanarya, İspanyol santrforuna kavuşacak. Bu da takımın hücum hattını güçlendirecek.



BİR KİŞİ FAZLA OYNAYACAK

Aynı şekilde sakatlığı bulunduğu için oynatılamayan Ayew de büyük ihtimalle formayı sırtına geçirecek. Cezalı olduğu içi ilk maçta forma giyemeyen takımın önemli isimlerinden Josef de kadroya katılacak. Bu durum da Cocu'nun alternatifini çoğaltacak. F.Bahçe'nin en büyük artısı ise hiç şüphesiz taraftarı olacak. Kombineler satışa çıktığında geceden kuyruğa girip cefa çeken sarı-lacivertliler, Kanarya'nın yine en büyük itici gücü olacak. 12. Adamı'nı yanına alacak F.Bahçe rakibinden bir kişi fazla oynayacak.



'GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ TAKIM'

Benfica maçını Sport-1 TV için yorumlayan Thiago Samuel, Fenerbahçe'yi topa tuttu. Samuel, "Luz Stadı'na şimdiye kadar çok kötü takımlar geldi ama bu F.Bahçe kesinlikle şimdiye kadar futbol oynamaya çalıştığını gördüğüm en kötü takım" ifadelerini kullandı. "F.Bahçe'nin amacı Benfica'nın oyuncularına sakatlayarak zarar vermek" diyen Samuel şöyle devam etti: "Guimaraes, Benfica'yı hafta sonunda Fenerbahçe'den daha fazla zorlayacaktır."