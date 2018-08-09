Ali Koç Fenerbahçe'nin Benfica performansından rahatsız! – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'nin performansından rahatsız!

    Ali Koç Fenerbahçe'nin Benfica performansından rahatsız!

    Portekiz basını, ’un maç sonunda başkanına “Oynadığımız oyun beni de rahatsız etti” dediğini ileri sürdü.

    Portekizli gazeteciler 'nin oynadığı futbolu yerden yere vururken, 'un da oyundan hiç memnun kalmadığı ileri sürüldü. Bu iddia Ojogo muhabiri Fabio Carvalho tarafından ortaya atıldı ve başkan Ali Koç'un oynanan futboldan utandığını iddia etti. Maçtan sonra Başkanı Luis Filipe Vieira'nin asbaşkan Virgilio Duque Vieira ile beraber Fenerbahçe başkanını stat dışına kadar bizzat yolcu ettiği belirtildi. Carvalho bu sırada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Oynadığımız beni de rahatsız etti" itirafında bulunduğunu duyurdu.

    1. 9.8.2018
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