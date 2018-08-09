Portekizli gazeteciler Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu yerden yere vururken, Ali Koç'un da oyundan hiç memnun kalmadığı ileri sürüldü. Bu iddia Ojogo muhabiri Fabio Carvalho tarafından ortaya atıldı ve başkan Ali Koç'un oynanan futboldan utandığını iddia etti. Maçtan sonra Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira'nin asbaşkan Virgilio Duque Vieira ile beraber Fenerbahçe başkanını stat dışına kadar bizzat yolcu ettiği belirtildi. Carvalho bu sırada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Oynadığımız futbol beni de rahatsız etti" itirafında bulunduğunu duyurdu.