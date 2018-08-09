Ali Koç Fenerbahçe'nin Benfica performansından rahatsız!
Portekiz basını, Ali Koç’un maç sonunda Benfica başkanına “Oynadığımız oyun beni de rahatsız etti” dediğini ileri sürdü.
Portekizli gazeteciler Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu yerden yere vururken, Ali Koç'un da oyundan hiç memnun kalmadığı ileri sürüldü. Bu iddia Ojogo muhabiri Fabio Carvalho tarafından ortaya atıldı ve başkan Ali Koç'un oynanan futboldan utandığını iddia etti. Maçtan sonra Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira'nin asbaşkan Virgilio Duque Vieira ile beraber Fenerbahçe başkanını stat dışına kadar bizzat yolcu ettiği belirtildi. Carvalho bu sırada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Oynadığımız futbol beni de rahatsız etti" itirafında bulunduğunu duyurdu.
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
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