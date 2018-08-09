60 sezonun lideri Fenerbahçe – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    60 sezonun lideri

    60 sezonun lideri Fenerbahçe

    Kanarya 60 yıllık lig tarihinin en çok galibiyet alan, en çok puan toplayan, en çok lider kalan ve en çok gol atan takımı.

    'de ilk düdük için geri sayım sürerken, , geride kalan 60 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye oturdu. Sarı-lacivertliler, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Oynadığı 1976 lig maçında 3447 puan alıp ligin en çok puan toplayan ekibi olan Fenerbahçe, bu alanda 'ın 56 puan önünde yer aldı. Kanarya, aldığı 1134 zaferle de en yakın rakibi Galatasaray'dan 16 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyet sayısında Galatasaray 1118 ile ikinci 1068 ile üçüncü, ise 727 ile dördüncü sırada. Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu. Sarı-lacivertliler, toplam 3511 gol kaydetti. Galatasaray 3465 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3204.

    1. 9.8.2018
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