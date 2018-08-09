Süper Lig'de ilk düdük için geri sayım sürerken, Fenerbahçe, geride kalan 60 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye oturdu. Sarı-lacivertliler, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Oynadığı 1976 lig maçında 3447 puan alıp ligin en çok puan toplayan ekibi olan Fenerbahçe, bu alanda Galatasaray'ın 56 puan önünde yer aldı. Kanarya, aldığı 1134 zaferle de en yakın rakibi Galatasaray'dan 16 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyet sayısında Galatasaray 1118 ile ikinci Beşiktaş 1068 ile üçüncü, Trabzonspor ise 727 ile dördüncü sırada. Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu. Sarı-lacivertliler, toplam 3511 gol kaydetti. Galatasaray 3465 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3204.