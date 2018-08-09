60 sezonun lideri Fenerbahçe
Kanarya 60 yıllık lig tarihinin en çok galibiyet alan, en çok puan toplayan, en çok lider kalan ve en çok gol atan takımı.
Süper Lig'de ilk düdük için geri sayım sürerken, Fenerbahçe, geride kalan 60 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye oturdu. Sarı-lacivertliler, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Oynadığı 1976 lig maçında 3447 puan alıp ligin en çok puan toplayan ekibi olan Fenerbahçe, bu alanda Galatasaray'ın 56 puan önünde yer aldı. Kanarya, aldığı 1134 zaferle de en yakın rakibi Galatasaray'dan 16 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyet sayısında Galatasaray 1118 ile ikinci Beşiktaş 1068 ile üçüncü, Trabzonspor ise 727 ile dördüncü sırada. Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu. Sarı-lacivertliler, toplam 3511 gol kaydetti. Galatasaray 3465 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3204.
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
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