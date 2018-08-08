Zadar Turnuvası’nda ilk sınav Maccabi ile
Potada Zadar Turnuvası'nın grupları ve maç programı belli oldu.
Potada Zadar Turnuvası'nın grupları ve maç programı belli oldu. 20-23 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenecek turnuva, Fenerbahçe'nin hazırlık dönemi programı içerisinde katılacağı en ciddi organizasyon. Kanarya, A Grubu'nda Olimpia Milan, Maccabi FOX'la mücadele edecek. B Grubu'nda ise CSKA, Bayern Münih, Liaoning Hengrun takımları var. İlk maç 21 Eylül'de Maccabi FOX'la, ikinci maç 22 Eylül'de Olimpia Milan'la.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
Zadar Turnuvası’nda ilk sınav Maccabi ile haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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