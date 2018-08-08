Zadar Turnuvası’nda ilk sınav Maccabi ile – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Zadar Turnuvası’nda ilk sınav ile

    Zadar Turnuvası’nda ilk sınav <a href="/index/maccabi?id=7af3a586-b587-4d1e-b80b-cd8cad5d25f6" class="" rel="tag">Maccabi</a> ile

    Potada Zadar Turnuvası'nın grupları ve maç programı belli oldu.

    Potada Zadar Turnuvası'nın grupları ve maç programı belli oldu. 20-23 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenecek turnuva, 'nin hazırlık dönemi programı içerisinde katılacağı en ciddi organizasyon. Kanarya, A Grubu'nda , 'la mücadele edecek. B Grubu'nda ise CSKA, , Liaoning Hengrun takımları var. İlk maç 21 Eylül'de 'la, ikinci maç 22 Eylül'de 'la.

    1. 8.8.2018
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