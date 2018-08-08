Potada Zadar Turnuvası'nın grupları ve maç programı belli oldu. 20-23 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenecek turnuva, Fenerbahçe'nin hazırlık dönemi programı içerisinde katılacağı en ciddi organizasyon. Kanarya, A Grubu'nda Olimpia Milan, Maccabi FOX'la mücadele edecek. B Grubu'nda ise CSKA, Bayern Münih, Liaoning Hengrun takımları var. İlk maç 21 Eylül'de Maccabi FOX'la, ikinci maç 22 Eylül'de Olimpia Milan'la.