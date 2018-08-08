Vitoria: Farklı olabilirdi – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Vitoria: Farklı olabilirdi

    Vitoria: Farklı olabilirdi

    Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, 1-0 kazandıkları maçının ardından takımını kutladı.

    Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, 1-0 kazandıkları maçının ardından takımını kutladı. Önemli pozisyonlar yakaladıklarını belirten Portekizli teknik adam, "Fırsatları değerlendirmemiz gerekiyordu. Umarım rövanşta istediğimiz sonucu alırız" diye konuştu.

    1. 8.8.2018
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