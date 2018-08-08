Van Hooijdonk'tan Fenerbahçelilere mesaj
Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Van Hooijdonk: "Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'u tebrik ederim. Onun bu muhteşem kulübe yeniden başarılar kazandıracağına hiç şüphem yok"
Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından mesaj gönderdi.Hooijdonk, Fenerbahçe Kulübünün resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan videosunda, şu ifadeleri kullandı:
"Herkese merhaba, Hollanda'dan size mesajım var. Öncelikle seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'u tebrik ederim. Onun bu muhteşem kulübe yeniden başarılar kazandıracağına hiç şüphem yok. Fenerbahçe taraftarını çok özledim. Ama şunu bilmelisiniz ki Fenerbahçe her zaman kalbimde yer alacak. Bu yeni kampanyada, takıma, teknik ekibe ve elbette taraftara başarılar dilerim. Büyük Fenerbahçe Kulübünün tarihindeki bu yeni döneme taze bir başlangıç yapalım."
Fenerbahçe Kulübünün "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde açıkladığı sloganı kullanan Van Hooijdonk, "Yeniden Fenerbahçe" diyerek sözlerini tamamladı.
- 8.8.2018 13:15
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 47
Yorum
KrAlex Elinde ayrıca forvetin yok deplasmandan en az zararla dönmek zaten büyük bir hedef bu tip maçlarda defans yapmak en makul seçenek avantajlyz
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 47
Yorum
KrAlex Yorumların ne kadar gereksiz olduğunu görüyorum da takım hazır olmamasına rağmen volkan gereksiz gol yemese bize gol atamıyorlardı !
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Bafetimbi Gomis’ten u dönüşü
Toplam 12
Yorum
Planlama olmadığı için anlık performansa göre karar veriliyor.Taraftara kalsa o satılamaz, bu eleştirilemezdi. Bize ŞL'ni kaldıracak adam lazım.Herkes satılır
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