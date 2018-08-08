Van Hooijdonk'tan Fenerbahçelilere mesaj
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Hooijdonk'tan Fenerbahçelilere mesaj

    Van Hooijdonk'tan Fenerbahçelilere mesaj

    'nin Hollandalı eski futbolcusu Hooijdonk: "Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan 'u tebrik ederim. Onun bu muhteşem kulübe yeniden başarılar kazandıracağına hiç şüphem yok"

    'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre Hooijdonk, sarı-lacivertli kulübün hesaplarından mesaj gönderdi.Hooijdonk, Fenerbahçe Kulübünün resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan videosunda, şu ifadeleri kullandı:

    "Herkese merhaba, 'dan size mesajım var. Öncelikle seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan 'u tebrik ederim. Onun bu muhteşem kulübe yeniden başarılar kazandıracağına hiç şüphem yok. Fenerbahçe taraftarını çok özledim. Ama şunu bilmelisiniz ki Fenerbahçe her zaman kalbimde yer alacak. Bu yeni kampanyada, takıma, teknik ekibe ve elbette taraftara başarılar dilerim. Büyük Fenerbahçe Kulübünün tarihindeki bu yeni döneme taze bir başlangıç yapalım."

    Fenerbahçe Kulübünün "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde açıkladığı sloganı kullanan Van Hooijdonk, "Yeniden Fenerbahçe" diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 8.8.2018 13:15
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