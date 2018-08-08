Ozan’a Ada’dan teklif – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Ozan’a Ada’dan teklif

    Ozan’a Ada’dan teklif
    İngilizler, 'un Ozan Tufan'a talip olduğunu yazdı. Championship ekibinin, 2.5 milyon sterlinlik (yaklaşık 2.8 milyon euro) bir teklifle 'nin kapısını çaldığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin teklifi kabul etmeye yakın olduğu, görüşmelerin hafta sonuna kadar süreceği belirtildi.
    1. 8.8.2018
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