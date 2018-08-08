Martin Skrtel daha ne yapsın!
Sezonun ilk resmi maçında Benfica deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de öne çıkan isimlerden biri Martin Skrtel'di.
Sezonun ilk resmi maçında Benfica deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de öne çıkan isimlerden biri Martin Skrtel'di. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi, Portekiz ekibinin hücum silahlarına karşı 90 dakika boyunca ayakta kaldı. Slovak futbolcu, özellikle ilk yarıda öyle kritik müdahalelerle bulundu ki, Fenerbahçe'nin gol yemesine engel oldu. Bir pozisyonda rakibin penaltı noktasından şutunda topun önüne geçen 33 yaşındaki savunmacı, daha sonra iki kez de altıpas üzerinden tehlikeyi savuşturdu. Neredeyse sıfır hatayla oynayan Skrtel, duran toplarda da rakip sahada etkili olmaya çalıştı. Karşılaşmanın ardından iyi mücadele ettikleri bir 90 dakika çıkardıklarını belirten yıldız oyuncu, "Herkes elinden geleni yaptı. Yenilgiyi hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Rövanşta her şey daha farklı olacak" diye konuştu.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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