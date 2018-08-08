Martin Skrtel daha ne yapsın! – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    daha ne yapsın!

    Martin Skrtel daha ne yapsın!

    Sezonun ilk resmi maçında deplasmanına çıkan 'de öne çıkan isimlerden biri 'di.

    Sezonun ilk resmi maçında deplasmanına çıkan 'de öne çıkan isimlerden biri 'di. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi, Portekiz ekibinin hücum silahlarına karşı 90 dakika boyunca ayakta kaldı. Slovak futbolcu, özellikle ilk yarıda öyle kritik müdahalelerle bulundu ki, Fenerbahçe'nin gol yemesine engel oldu. Bir pozisyonda rakibin penaltı noktasından şutunda topun önüne geçen 33 yaşındaki savunmacı, daha sonra iki kez de altıpas üzerinden tehlikeyi savuşturdu. Neredeyse sıfır hatayla oynayan Skrtel, duran toplarda da rakip sahada etkili olmaya çalıştı. Karşılaşmanın ardından iyi mücadele ettikleri bir 90 dakika çıkardıklarını belirten yıldız oyuncu, "Herkes elinden geleni yaptı. Yenilgiyi hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Rövanşta her şey daha farklı olacak" diye konuştu.

    1. 8.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Martin Skrtel daha ne yapsın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN