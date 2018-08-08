Luz’da 100 Fenerli

Fenerbahçe'nin Portekiz deplasmanındaki sınavını 100 Fenerbahçe taraftarı takip etti. 85 sarı lacivertli taraftar, 25 euro'dan satılan biletleri alırken, protokol tribününde de temsilcimize destek veren 15 kişi vardı. Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı, 3 bin 250 kişilik deplasman tribününde takımlarını destekledi. Bu arada sarı-lacivertli yönetim, kalan biletleri de Benfica Kulübü'ne iade etti.