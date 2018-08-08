Luz’da 100 Fenerli – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Luz’da 100 Fenerli

    Luz’da 100 Fenerli

    'nin Portekiz deplasmanındaki sınavını 100 taraftarı takip etti.

    'nin Portekiz deplasmanındaki sınavını 100 taraftarı takip etti. 85 sarı lacivertli taraftar, 25 euro'dan satılan biletleri alırken, protokol tribününde de temsilcimize destek veren 15 kişi vardı. Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı, 3 bin 250 kişilik deplasman tribününde takımlarını destekledi. Bu arada sarı-lacivertli yönetim, kalan biletleri de Kulübü'ne iade etti.

    1. 8.8.2018
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