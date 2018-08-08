Luz’da 100 Fenerli
Fenerbahçe'nin Portekiz deplasmanındaki sınavını 100 Fenerbahçe taraftarı takip etti.
Fenerbahçe'nin Portekiz deplasmanındaki sınavını 100 Fenerbahçe taraftarı takip etti. 85 sarı lacivertli taraftar, 25 euro'dan satılan biletleri alırken, protokol tribününde de temsilcimize destek veren 15 kişi vardı. Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı, 3 bin 250 kişilik deplasman tribününde takımlarını destekledi. Bu arada sarı-lacivertli yönetim, kalan biletleri de Benfica Kulübü'ne iade etti.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
Luz’da 100 Fenerli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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