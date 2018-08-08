Koç’un temennisi olmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica Kulübü'nün anı defteri için bir yazı kaleme aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica Kulübü'nün anı defteri için bir yazı kaleme aldı. Koç, "Benfica ile karşılaşmak üzere bir kez daha Lizbon'dayız. Bu maçta farklı bir sonuç umuyoruz. Büyük bir tarihi, olan böyle bir kulübe en derin saygılarımızı sunuyoruz. İstanbul'da sizi ağırlamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
BÜYÜKELÇİ'YE ZİYARET
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Benfica maçı öncesiTürkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü ziyaret etti. Koç ve yöneticiler, daha sonra Benficalı yöneticilerle yemekte bir araya geldi.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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