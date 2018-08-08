Koç’un temennisi olmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica Kulübü'nün anı defteri için bir yazı kaleme aldı. Koç, "Benfica ile karşılaşmak üzere bir kez daha Lizbon'dayız. Bu maçta farklı bir sonuç umuyoruz. Büyük bir tarihi, olan böyle bir kulübe en derin saygılarımızı sunuyoruz. İstanbul'da sizi ağırlamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



BÜYÜKELÇİ'YE ZİYARET

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Benfica maçı öncesiTürkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü ziyaret etti. Koç ve yöneticiler, daha sonra Benficalı yöneticilerle yemekte bir araya geldi.