Koç’un temennisi olmadı – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Koç’un temennisi olmadı

    Koç’un temennisi olmadı

    Başkanı , Kulübü'nün anı defteri için bir yazı kaleme aldı.

    Başkanı , Kulübü'nün anı defteri için bir yazı kaleme aldı. Koç, "Benfica ile karşılaşmak üzere bir kez daha Lizbon'dayız. Bu maçta farklı bir sonuç umuyoruz. Büyük bir tarihi, olan böyle bir kulübe en derin saygılarımızı sunuyoruz. 'da sizi ağırlamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    BÜYÜKELÇİ'YE ZİYARET
    Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Benfica maçı öncesiTürkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet etti. Koç ve yöneticiler, daha sonra Benficalı yöneticilerle yemekte bir araya geldi.

    1. 8.8.2018
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