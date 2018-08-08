Kocaman kayıp! Valbuena...
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Kocaman kayıp! Valbuena...

    Kocaman kayıp! Valbuena...

    Valbuena’nın ’daki performansı taraftarları çileden çıkardı.

    Geçen sezon yıldızı bir türlü barışmadığı 'dan forma şansı bulamayan dün 'da ilk 11'de sahaya çıktı ancak vasat performansıyla sarı-lacivertlileri çıldırttı. 61. dakikada yerini 'ye bırakan Fransız yıldız, kaleye isabetli şut atamazken yaptığı top kayıplarıyla da tepki topladı. Oyundan alınırken morali bozulan Valbuena'yı sosyal medyada sert şekilde eleştiren taraftarlar, "Aykut hoca oynatmamakta haklıymış… Ayağına gelen hiçbir topu olumlu kullanamadı…" şeklinde yorumlar yaptılar.

    1. 8.8.2018 09:01
    2. Güncelleme: 8.8.2018 09:05
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