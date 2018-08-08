Kocaman kayıp! Valbuena...
Valbuena’nın Lizbon’daki performansı Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı.
Geçen sezon yıldızı bir türlü barışmadığı Aykut Kocaman'dan forma şansı bulamayan Mathieu Valbuena dün Lizbon'da ilk 11'de sahaya çıktı ancak vasat performansıyla sarı-lacivertlileri çıldırttı. 61. dakikada yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Fransız yıldız, kaleye isabetli şut atamazken yaptığı top kayıplarıyla da tepki topladı. Oyundan alınırken morali bozulan Valbuena'yı sosyal medyada sert şekilde eleştiren Fenerbahçeli taraftarlar, "Aykut hoca oynatmamakta haklıymış… Ayağına gelen hiçbir topu olumlu kullanamadı…" şeklinde yorumlar yaptılar.
- 8.8.2018 09:01
- Güncelleme: 8.8.2018 09:05
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Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 1
Yorum
gs'lee Bi başkan düşünün 2. başkan Abdurrahim olmasa bir HİÇ... yazıklar olsun size oy verenlere !
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 6
Yorum
misafir Bu adam ilk yarının sonunu görürse ne ala ;ali koç başkanlık yapamaz,bundan hoca falan olmazzzz hollandanın aykutu al birine vur ötekine!!!!
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 6
Yorum
Alex Anlayin artik m topaldan h Ali kaldimla Dirar la senerle alper le is olmaz besi bi oyuncu etmez vasat yazik bunlara verilen paralara
Kocaman kayıp! Valbuena... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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