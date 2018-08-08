Kocaman kayıp! Valbuena...

Geçen sezon yıldızı bir türlü barışmadığı Aykut Kocaman'dan forma şansı bulamayan Mathieu Valbuena dün Lizbon'da ilk 11'de sahaya çıktı ancak vasat performansıyla sarı-lacivertlileri çıldırttı. 61. dakikada yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Fransız yıldız, kaleye isabetli şut atamazken yaptığı top kayıplarıyla da tepki topladı. Oyundan alınırken morali bozulan Valbuena'yı sosyal medyada sert şekilde eleştiren Fenerbahçeli taraftarlar, "Aykut hoca oynatmamakta haklıymış… Ayağına gelen hiçbir topu olumlu kullanamadı…" şeklinde yorumlar yaptılar.