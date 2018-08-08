Fenerbahçe'den Nicholas Bett için taziye mesajı
?Fenerbahçe Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden dünya şampiyonu Kenyalı atlet Nicholas Bett için taziye mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atletizm şubesi sporcularımızdan dünya şampiyonu Nicholas Bett'in, Nandi kentinde trafik kazası geçirerek vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.
Açıklamada, "Kenyalı sporcumuz Nicholas Bett'in ailesi ile yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Bett'in tüm sevenlerine ve Kenya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Çin'in başkenti Pekin'de 2015 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 47.79'luk derecesiyle 400 metre engellide altın madalya kazanan Bett, 800 metrenin altındaki bir yarışta dünya şampiyonu olan ilk Kenyalı atlet olarak tarihe geçmişti.
- 8.8.2018 13:31
-
Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 18
Yorum
serdal bugün aldıgımız cocukları zamanında alabilsek ve dogru oynata bilseydik şimdi bu halde olmazdık bugünün sebebi azizdir....
-
Veli Kavlak, Beşiktaş'ın rakibine şans tanımadı!
Toplam 3
Yorum
ÇArsi En fazla sinekde dişki üzerinde olur.
-
Jose Sosa: "Boşa çıkarmam"
Toplam 1
Yorum
lazrail sosa gibi bir yeteneğin bizde gol dahi atamaması olur iş değil sanırım bizim takımda bir uğursuzluk var bunun başka izahı olamaz
Fenerbahçe'den Nicholas Bett için taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.