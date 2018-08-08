Fenerbahçe'den Nicholas Bett için taziye mesajı
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'den için taziye mesajı

    Fenerbahçe'den Nicholas Bett için taziye mesajı

    ? Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden dünya şampiyonu atlet için taziye mesajı yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atletizm şubesi sporcularımızdan dünya şampiyonu 'in, Nandi kentinde trafik kazası geçirerek vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

    Açıklamada, " sporcumuz Nicholas Bett'in ailesi ile yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Bett'in tüm sevenlerine ve Kenya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

    'in başkenti Pekin'de 2015 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 47.79'luk derecesiyle 400 metre engellide altın madalya kazanan Bett, 800 metrenin altındaki bir yarışta dünya şampiyonu olan ilk Kenyalı atlet olarak tarihe geçmişti.

    1. 8.8.2018 13:31
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