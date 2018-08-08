Fenerbahçe'den engelli ve gazi taraftarlar için açıklama
Fenerbahçe Kulübü, engelli ve gazi taraftarlar için açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre maça gitmek isteyen engelli ve gazilerin karşılaşmalardan 2 gün önce başvurarak, e-biletlerini passolig kartlarına yüklemesi gerekiyor.
"Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakaları öncesi Engelli ve Gazilerimizin, e-bilet kapsamında passolig kartlarına bilet yüklemesi yapmaları gerekmektedir.
Yeni sezon itibari ile engelli ve gazilerimizin passolig bilet uygulaması değişmiş olup www.fenerbahce.org resmi sitemiz üzerinden kartlarına yükleme yapan Engelli ve Gazilerimiz, maç günü engelli giriş turnikesinden passolig kartlarını okutarak giriş yapabileceklerdir. Engelli ve Gazi taraftarlarımız ile varsa bu taraftarlarımızın refakatçileri, www.fenerbahce.org üzerindeki uygulamayı doğru bir şekilde doldurarak ve bunun dışında başka bir işlem yapmalarına gerek kalmaksızın bilet yüklemesi yapabileceklerdir.
Başvurular maçlardan 2 gün önce başlıyor
'Engelli Taraftarlarımız ve Gazilerimiz İçin Bilet Başvurusu' uygulaması www.fenerbahce.org resmi sitemizin ana sayfasına eklenmiştir. (https://www.fenerbahce.org/engellibasvuru.asp) Bu uygulama, stadımızda oynayacağımız her maç tarihinin 2 gün öncesi saat 10.00 ile maçın başlama anından 4 saat öncesine kadarki zaman diliminde aktif olacaktır. (Örnek: 11 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak Bursaspor maçı için aktif zaman dilimi 9 Ağustos Perşembe günü saat 10.00 ile 11 Ağustos Cumartesi günü saat 17.45 arasıdır). Uygulama aktif hale geldiğinde, maçın ismi seçilerek formlar doldurulabilecektir.
Müsabaka günü engelli taraftarlarımız ile gazilerimizin kimlik kartlarını (Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Çalışma,Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından almış oldukları kartları) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Maç girişi esnasında engelli ve gazi taraftarlarımızın belgeleri kontrol edilecektir.
Stadyumumuzda Engelli, Gazi ve Refakatçi taraftarlarımız için 240 kişilik kontenjanımız mevcut olup bilet yüklemesi gerçekleşen Engelli Taraftarlarımız ve Refakatçileri hiçbir şekilde biletlerini transfer edemeyeceklerdir.
Değerli taraftarlarımızın göstereceği anlayış ve duyarlılığa şimdiden teşekkür ederiz."
- 8.8.2018 15:51
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