Fener Marlon yarışında – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Fener Marlon yarışında

    Fener Marlon yarışında

    'nin stoper adaylarından biri olan 'nın savunma oyuncusu Marlon'a Serie A'dan talip çıktı.

    Yerry Mina transferinin zora girmesinin ardından sarı-lacivertlilerin radarına giren Brezilyalı futbolcuya Sassuolo kulübü talip oldu. Barça'nın aceleci olmadığı ortalığı iyice kızıştırmak istediği ifade edildi.
    1. 8.8.2018
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