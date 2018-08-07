Takvim çok yoğun – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Takvim çok yoğun

    Takvim çok yoğun
    F.Bahçe, yeni sezona yoğun maç programıyla başlayacak. Son 9 sezondur yer alamadığı Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda bugün ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, 3 haftalık periyotta 5 maç yapacak. , Avrupa'da play-off turuna yükselirse bu süreçte 2 maça daha çıkacak ve 3 haftalık periyodu 7 maçla bitirmiş olacak.
    1. 7.8.2018
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