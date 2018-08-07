Rui Vitoria: Fenerbahçe'den gol yememek önemliydi – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    : 'den gol yememek önemliydi

    Rui Vitoria: Fenerbahçe'den gol yememek önemliydi

    Benfica  'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

    Gol yemedikleri için mutlu olduklarını belirten Vitoria, "Farklı bir skor alamadık ancak maçı gol yemeden tamamlamak önemliydi. Sürekli gelişen bir takımız" ifadelerini kullandı.

    Taraftarlara da teşekkür eden antrenör, "Taraftarların verdiği destek gerçekten muazzamdı. Böyle bir gruba sahip olmak harika. Hepsine teşekkür ederim" diye konuştu.
    1. 8.8.2018 00:46
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