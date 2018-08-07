Rui Vitoria: Fenerbahçe'den gol yememek önemliydi
Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Taraftarlara da teşekkür eden antrenör, "Taraftarların verdiği destek gerçekten muazzamdı. Böyle bir gruba sahip olmak harika. Hepsine teşekkür ederim" diye konuştu.
- 8.8.2018 00:46
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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